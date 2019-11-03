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Beşiktaş'ta gece kulübünün sahibi, işyerinde ölü olarak bulundu

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHABeşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, işyerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

03.11.2019 23:33
Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHA
Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, işyerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.
Olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları işyerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Hüseyin Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ
İhbar üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ
Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, Beşiktaş'ta bulunan ünlü gece kulübüne akın etti.
Beşiktaş'ta gece kulübünün sahibi, işyerinde ölü olarak bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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