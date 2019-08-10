Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu

Beşiktaş hazırlık maçında Panathinaikos'la 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlılar Lens ve Mirin dışında genç ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı.

10.08.2019 22:06 Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu
Beşiktaş hazırlık maçında Panathinaikos'la 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlılar Lens ve Mirin dışında genç ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı. Genç isimler etkili futbollarıyla alkış aldı.

Beşiktaş hazırlık döneminin son hazırlık karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hazırlık maçı kadrosuna Lens ve Mirin dışında genç oyuncuları dahil etti. Beşiktaş'ta özellikle Muhayer Oktay, Orkan Çınar, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimler, oynadığı futbolla dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Beşiktaş'ta genç isimler birçok pozisyondan da yararlanamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, genç isimlerin performansından oldukça memnun kaldı. - İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat Stadı, Panathinaikos, Yunanistan, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:36   Orhaneli Belediyesi'nden yaz spor okulu öğrencilerine forma
22:09   Atletico Madrid, Juventus'u Joao Felix'le yıktı
22:09   Beşiktaş'ta Mirin kiralandı
22:07   Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi
22:06   Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu
21:59   Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı
21:47   Hazırlık maçı: Eskişehirspor: 1 - Konyaspor: 1