Beşiktaş'ta Genk Maçına Göre 4 Değişiklik

Sivasspor
ile lig mücadelesinde boy gösterecek olan Beşiktaş
'ta, Genk
maçının kadrosuna göre 4 değişiklik oldu. Gökhan Gönül
, Atiba, Ljajic ve Güven Yalçın ilk 11'e girdi.
Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşmasının kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda, Genk karşısına çıkan ilk 11'den 4 değişiklik dikkat çekti. Belçika
'da ilk 11'de sahaya çıkan Necip'in yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül ilk 11'e dönerken, Medel'in cezalı olması nedeniyle Atiba bu maçta ilk 11'deki yerine geri döndü. Genk karşısında sahanın en iyilerinden olan Dorukhan Toköz
, Sivasspor karşılaşmasında yedek kulübesinde beklerken, bu futbolcunun yerine Sırp yıldız Adem Ljajic
ilk 11'de şans buldu. Genk karşısında sakatlanan Jeremain Lens'in yokluğunda ise Güven Yalçın ilk 11'e girdi. - İSTANBUL
Sivasspor,Beşiktaş,Genk
11 Kasım 2018 Pazar 20:07