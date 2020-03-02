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Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu açıklandı

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de birinci derece zorlanma meydana geldi. Gökhan'ın Ankaragücü'ne karşı forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

02.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:28

'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyurulurken, tecrübeli yıldızın maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu açıklandı

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Kaynak: İHA


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2.03.2020 13:42:24