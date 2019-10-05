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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok

Wolverhampton maçında sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandı. Gönül'ün Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

05.10.2019 17:52

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok

Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor

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