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Beşiktaş'ta gösteri yapan brezilyalı juan kazandığım parayla türkiye'yi geziyorum

BEŞİKTAŞ Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında elindeki labut ve küreyle gösteri yapan 25 yaşındaki Brezilyalı gezgin Juan sürücülerin ilgi odağı oldu.

02.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:52
BEŞİKTAŞ Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında elindeki labut ve küreyle gösteri yapan 25 yaşındaki Brezilyalı gezgin Juan sürücülerin ilgi odağı oldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasına geçen Juan, elindeki labutlarla akrobasi gösterisi yaptı. Araçları ile ışıkta bekleyen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar Juan'ın gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Yeşil ışığın yanmasına saniyeler kala şapkası ile sürücülerden bahşiş toplayan Juan, geçimini bu şekilde sağladığını söyledi. Kazandığı parayla dünyayı dolaşan Juan, günde yaklaşık 200 lira bahşiş topladığını belirtti.
Labut gösterisinin yanı sıra küre ile de şov yapan Juan, "Kazancım günlük değişiyor. Bu para ile otel, yemek ve seyahat ücretimi karşılıyorum. Biriktirdiğim para ile de dünyayı dolaşıyorum. Ülkem Brezilya'dan 'ye geldim ve çok beğendim. Bu ikinci gelişim. Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum" dedi.
Beşiktaş'ta gösteri yapan brezilyalı juan kazandığım parayla türkiye'yi geziyorum

Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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