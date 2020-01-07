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Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta

Ankaragücü ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas, ikinci devrede takıma katılacak.

07.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:02 Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta
ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas, ikinci devrede takıma katılacak.

'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken bu futbolcunun ikinci yarının başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Bugün yapılan antrenman sırasında takımdan ayrı çalışan ve kuvvet-dayanıklılık idmanı yaparak güçlendirme çalışmalarını sürdüren Douglas, ikinci yarının ilk maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımla birlikte ısındıktan sonra kum zeminde güç idmanı yapan Brezilyalı oyuncu, daha sonra sırtına takılan küçük paraşütle koşarak kuvvet çalışması gerçekleştirdi. - ANTALYA

Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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