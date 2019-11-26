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Beşiktaş'ta gözler gençlerde

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de genç isimlere şans vermek istiyor.

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:30Beşiktaş'ta gözler gençlerde
UEFA Ligi 5. hafta mücadelesinde Slovan Bratislava'yı konuk edecek olan 'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de genç isimlere şans vermek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Beşiktaş, K Grubu'nda Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Geride kalan 4 maçta puan alamayan ve gruptan çıkma şansı kalmayan siyah-beyazlılar, Bratislava karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahada olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sezon başı kampı itibariyle A takım kadrosuna dahil ettiği genç futbolcuları bu mücadelede ilk 11'de sahaya sürmek istiyor. Kalede Utku Yuvakuran'ı oynatmayı planlayan Avcı, savunmada Erdoğan Kaya'ya, orta sahada da Kartal Kayra Yılmaz'a forma vermeyi düşünüyor. Bir başka genç isim Erdem Seçgin de Avcı'nın planları arasında yer alıyor.

Gençleri kazanmak istiyor

Sezon başı hazırlık kampında birçok genç futbolcuyu kadroya çağıran Abdullah Avcı, bu futbolculardan bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi planladığını ve bu isimleri de kazanmak istediğini açıklamıştı. Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin'i kadroya dahil eden Abdullah Avcı, takımın iddiasının kalmadığı UEFA Avrupa Ligi'nde bu futbolcuları sahaya sürmeyi planlıyor. Avcı, ayrıca 24 Erzincanspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmalarında da gençlere şans tanıyacak. Bu isimlerin yeteneğine güvenen ve gelişmelerini isteyen Avcı, siyah-beyazlı ekibin özkaynağından çıkardığı gençleri kazanarak, kulübü de ekonomik anlamda desteklemek için çalışıyor. Slovan Bratislava karşısında birçok futbolcuyu dinlendirmek isteyen Abdullah Avcı, bu karşılaşmada Utku, Erdoğan, Kartal, Erdem gibi gençlerin yanı sıra, ligde fazla forma şansı bulamayan Güven, Umut Nayir, Boyd, Necip, Enzo Roco'yu sahaya sürmeyi planlıyor. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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