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Beşiktaş'ta gözler kanatlarda! Lens ve Caner'in ilk 11 başlaması bekleniyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, maçın taktiğini de belirledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibini kanatlarla vurmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda, Fenerbahçe'nin eski yıldızları Caner Erkin ve Jeremain Lens'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:01 Beşiktaş'ta gözler kanatlarda! Lens ve Caner'in ilk 11 başlaması bekleniyor

Zirve mücadelesinde kritik bir deplasmana çıkacak olan , karşısında 3 puan hedefliyor. Zorlu maçın taktiğini belirleyen Abdullah Avcı, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Fenerbahçe karşısında özellikle kanatlara dikkat çeken Avcı, rakibi de bu bölgelerden vurmayı hedefliyor.

N'KOUDOU SONRADAN OYUNA GİRECEK

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Rakibini eski silahlarıyla vurmayı hedefleyen Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe savunmasının hızlı oyuncu karşısında zorluk çekeceğini düşünen Avcı, maçın gidişatına göre karşılaşmanın son yarım saatlik bölümünde bu futbolcuyla gol arayacak.


Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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