01.07.2019 10:40
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Beşiktaş'ta gözler Medel'de

Beşiktaş

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor.

Beşiktaş 'ın Şilili yıldızı Gary Medel , Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Gary Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, takımının Copa America'da yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı. Takımının oynadığı 4 maçın tamamında forma giyen Medel, birçok kulübün de transfer listesine girdi. Milli Takım'da stoper oynayan Medel, yalnızca 1 karşılaşmada sağ bekte forma giyerken, bu maçta Şili, Uruguay'a 1-0 mağlup oldu ve Medel de 55. dakikada yerini Lichnovsky'ye bıraktı. 4-0 kazanılan Japonya maçında, 2-1 galip tamamlanan Ekvator maçında ve son olarak normal süresi 0-0 biten ve Şili'nin penaltılarla kazandığı Kolombiya maçında 90 dakika stoper oynayan Medel, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı. Şili, Medel'in stoper oynadığı 3 maçta yalnızca 1 gol yedi. Beşiktaş forması giyen Medel, Copa America'daki performansıyla özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United 'ın, Copa America sonrasında Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Copa America Yarı Finali'nde Şili, Peru'yu geçmesi halinde, Arjantin-Brezilya galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
(Bozhan Memiş/İHA)
Kaynak: İHA
Gary Medel , Beşiktaş , Şili , Güncel

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