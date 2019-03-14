Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısıma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrolü ve taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Beşiktaş, Spor
Kaynak: AA