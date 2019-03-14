14 Mart 2019, 20:58
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Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısıma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrolü ve taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Beşiktaş, Spor
Kaynak: AA


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