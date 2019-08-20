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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.08.2019 14:48 Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisi süren ve salonda çalışan Burak Yılmaz, tendinit teşhisi koyulan Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson'un antrenmana katılmadığı, Enzo Roco'nun sahada ayrı koşu yaptığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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