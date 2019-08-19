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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

19.08.2019 13:07 Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalıştı. Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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