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Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı.

06.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:22 Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor

Kaynak: AA

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