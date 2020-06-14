BEŞİKTAŞ'TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA

Beşiktaş'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir işadamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı.

14.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:41
Beşiktaş'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir işadamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da restoran açmak isteyen S.Z.K isimli işadamı sosyal medya üzerinden Güney Afrikalı A.A. ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Güney Afrikalı A.A. bir süre sonra yurt dışından getirdiği dövizleri özel bir solüsyonla gerçeğe çevirdiği iddia ederek iş adamına para kazanmayı teklif etti. Teklif karşısında şaşıran işadamı bir süre sonra kabul etti. Bunun üzerine Güney Afrikalı A.A. iş adamından sahte dövizleri özel solüsyonla gerçeğe çevirmek için işadamından 25 bin Euro istedi. Para istemesi üzerine A.A.'dan şüphelenen işadamı polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işadamıyla şüpheli arasında bir otelde görüşme ayarladı. İşadamıyla şüpheli arasında gerçekleşen görüşme sırasında harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
POLİS OPERASYONU KAMERADA
Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli A.A. üzerinde ve yanında getirdiği valizde yapılan aramalarda çelik kasa, 4 deste sahte döviz, sahte para basımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelinin kullanmış olduğu yönteme ilişkin bilgilendirme videosnu da paylaşarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güney Afrikalı A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı BEŞİKTAŞ’TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Haber

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