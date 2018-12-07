07 Aralık 2018, 21:03
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın Attığı Akıl Dolu Gol, Ofsayta Takıldı!

Beşiktaş

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın akıl dolu bir golle Alanyaspor kalecisi Haydar'ı avladı ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Spor Toto Süper Ligde 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın 32. dakikada attığı akıl dolu gol, ofsayt nedeniyle sayılmadı. Savunma arkasına sarkan Beşiktaş'ın genç oyuncusu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi önde gören Güven, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, golü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.

VAR SİSTEMİNDE DE İNCELENDİ

Pozisyon VAR sistemiyle de incelendi. Yapılan incelemede Güven'in, Alanyasporlu oyuncunun önünde olduğu görüldü. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada, "Bu vuruşa gol verilseydi bari" yorumlarında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor,Güven Yalçın,Beşiktaş
07 Aralık 2018 Cuma 21:03



YORUMLAR (4)
KARTAL: Sıkıntı olmaz 5 köşe Cimbom orada da affiniz yok
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ZEYNOMMMMMMMM: tüpçü neredesin gol verilmedi sonlara doğru penaltı kesin diyosun
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KUDURUN CIN CONLAR: Cinconlar aglayın guluyoruz size
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SEKEKAMA : Ancak Galatasaraya atarsan gol verirler bu pozisyonda... 8 taş sizi dört gözle bekliyoruz Türk Telekoma..
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