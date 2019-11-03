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Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

Son dakika: Beşiktaş'ta bir halk otobüsü şoförü, otobüsle durağa daldıktan sonra kendisine tepki gösteren üç yolcuyu bıçakladı. İşte 2'si ağır 13 kişinin yaralandığı kazadan ilk görüntüler...

03.11.2019 17:40

Beşiktaş Meydanı'nda bir halk otobüsü şoförü, otobüsle durağa daldıktan sonra kendisine tepki gösteren üç yolcuyu bıçakladı. 2'si ağır 14 kişinin kişinin yaralandığı kazadan ilk görüntüler ortaya çıktı.

3 YOLCUYU BIÇAKLAYIP DENİZE ATLADI

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı.

12 YOLCU YARALANDI

Duraktaki 14 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

Son dakika: BeşiktaşSon dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü durağa daldı, tepki gösteren 3 yolcuyu da bıçaklayıp denize atladı

Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (14)
FETTAH:HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. . . BUNLAR AKP ZAMANINDA İŞE ALINAN PİSKOPATLAR. İMAMOĞLU HEPSİNİ TEMİZLEYECEK BİRAZ SABREDİN. . . VERDİĞİNİZ OYLAR, DESTEKLER HEBA OLMAYACAK. . .
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ULANYAV:oyandanda gecer buyandanda adam nekadar icerlemiski naptihini bilmiyor soforlerin bir cogu pidikolojisi bozuk dirf soforluk yspmiyorlar sorusoran tartisan kufur eden anlatilmaz yasanir
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BEN BURANIN BALIĞIYAM:denize niye atlamış ruh hastası?
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METİN:İstanbulun tek ve tek sorunu resmi 16 milyon gayrıresmi 20 milyon nüfusu olmasıdır haritada sivas ve konyadan kat kat küçük olan ilde bu kadar ordan burdan gelme insanların olduğu İstanbulda Asayiş sağlanamaz İstanbulun kaldıracağı nüfus taş çatlasa 5 milyondur bu kadar toplama insan dolarsa her şey olur şaşırmamak lazım
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COGANEZ:Kafasına sıkıp çöpe atın gitsin pislik herif
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MEHMETK:ortadoğuda sıradan bir gün
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DOĞRUCU DAVUT:Hımmm. Tabanca ruhsatı verilenlere uygulandığı gibi böyle görevlere getirilecek kişilere de psikoljik rapor alması zorunluluğu getirilmeli. Şoför kafayı yemiş, baksana kaza yaptıktan sonra elinde bıçakla arabadan inip milleti bıçaklıyor, hem güçlü suçlu. . . Ayrıca onu atladığı denizden niye çıkarmışlar ki, kendi atladı kalsaydı orada, belki aklı başına gelirdi.
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SIVASLI:SENCE TABANCA RUHSATINI AKILLILAR MI ALIYOR-VERİYORLAR . . . HA HA
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GALİP:Diyarbakırdada ne kadar serseri varsa dolmuş ve taksi şöförü olmuş bunlara bir standart getirmeleri lazım can taşıyorlar çuval değil
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VATANDAŞ:Millet kafayı yedi. Yakında kafasına huni takıp gezerse hiç şaşmam!
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