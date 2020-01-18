Beşiktaş'ta hayvanseverlere eğitim verildi

? Hayvanseverler, hayvanların beslenmesi ve ilkyardım konularının anlatıldığı seminerde biraraya geldi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından hayvan hakları, hayvanların beslenmesi ve uygulayanacak ilk yardım tekniklerinin anlatıldığı bir seminer düzenlendi. Seminerde hayvanların hayatlarının kolaylaştırılması için önce hayvanseverlerin eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen seminere hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

'ÖNCE HAYVANSEVERLERİ EĞİTMEK GEREKİYOR'

Beşikteş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Akyıldız, seminerde ilkyardım konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Hayvanseverlerin eğitilmesiyle hayvanlara büyük katkı sağlanacağını belirten Akyıldız, 'Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri olarak eğitimlere çok önem veriyoruz. Özellikle hayvanseverlerin eğitimlerine önem veriyoruz. Çünkü hayvanseverleri eğittiğimiz zaman, bizlerden daha fazla hayvanlarla içiçe oldukları için acil müdahale ve beslenme gibi konularda hayvanların hayatını doğrudan etkileyecek düzeyde bilgilendirildiklerinde onların hayat kalitesinide artırabilirler. Acil müdehale ve hayvanların beslenmesiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Bir sloganımız da var, 'acil müdehale hayat kurtarır, beslenme yaşatır'. Bu konudaki çalışmalarımız Beşiktaş Belediyesi olarak devam edecek' dedi.

'TEK BİR BİLGİ BİLE ÇOK ÖNEMLİ'

Seminerde öğretilen bilgilerin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyleyen Asiye Veral, öğrenilecek tek bir bilginin bile çok önemli olduğu belirtti. Evde hayvan beslememesine rağmen seminere katıldığını ifade eden Veral, 'Kendim evde hayvan beslemiyorum ama dinlemek için geldim. Güzel konulara değiniliyor. Kendi adıma birçok şeyi öğrendim ve bilgiler aldım. Böyle seminerlerin sık sık yapılmasını isterim. Çoğu insan hayvanları nasıl yaklaşacağını gerçekten bilmiyor. Özellikle hastalıkları konusunda. Bu tür seminerler olduğu sürece tek bir bilgi değerli olabilir. Bende onun için geldim. Hayvan beslemek şart değil, öğrenmek önemli benim için. Keyif aldım, almaya da devam edeceğim' diye konuştu.

'SEMİNER SON DERECE YARARLI'

Seminere katılan hayvansever Pınar Güventürk, seminerin çok faydalı olduğunu belirterek, 'Böyle bir girişimin olmasından dolayı son derece memnunuz. Çok güzel bir girişim. Bu seminer son derece faydalıydı. Bende yıllardır kedi, köpek besliyorum ve çok şey öğrendim. Son derece yararlı. Bu seminerlerinin devamının gelmesini istiyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA