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Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

07.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:09
, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına 'da devam ediyor.
Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Burak Yılmaz, takımla çalıştı. Soğuk algınlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Victor Ruiz de idmana katıldı.
Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde çalışırken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Beşiktaş'ta sağlık kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Tekin Kerem Ülkü idmana katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kendisini çalışma öncesi oyunculara tanıttı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, antrenman sonrası tekrar sahaya dönen Tyler Boyd ile Umut Nayir'in bir süre daha orta ve şut çalışması yapmaları dikkati çekti.
İlk hazırlık maçı yarın
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, saat 17.00'de Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: AA


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