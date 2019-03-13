13 Mart 2019, 09:38
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Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Jorge Jesus

Beşiktaş, A Milli Takım ile anlaşan ve sezon sonunda siyah beyazlı ekiple yollarını ayırması beklenen Şenol Güneş'in yerine hoca adaylarını belirledi. Bu isimler arasına Jorge Jesus da girdi. Benfica ve Sporting Lizbon'dan tanınan Portekizli hoca, yabancı adaylar arasında ilk sırada yer alıyor.

A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor. Bunu çok iyi bilen Siyah-Beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı. Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde en büyük yabancı hoca adayı ise ortaya çıktı; Jorge Jesus.

PORTEKİZ BASINI YAZMIŞTI

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de görev yapan 64 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında görevinden ayrıldı. 2009- 15 yılları arasında Benfica ile başarıdan başarıya koşan, 2015-18 arası ise Sporting Lizbon'u çalıştıran Jesus, bu süreçte Beşiktaş'a rakip olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan taraf olmuştu. Portekiz basını tarafından Jesus'un Beşiktaş'a gideceği iddia edilse de Fikret Orman, Güneş'le sözleşme uzatmıştı.

ZAR ATILACAK KONU DEĞİL

Jorge Jesus'un futbol bilgisine ve tecrübesine inanan Orman ve ekibi, "Hoca konusu zar atılacak bir konu değil. Kavun karpuz da seçmiyoruz, Beşiktaş'a teknik direktör seçiyoruz. Hırvatistan Milli Takımı'ndan Bilic'i getirdik, sonra Premier Lig'e gitti. Şenol hocayı getirdik. O da Türk Milli Takımı'na gitti. Getireceğimiz yeni isim bu seviyede biri olmalıdır. Hocanın hedefleriyle bizim hedeflerimiz örtüşmeli. CV'si Beşiktaş'ta çalışmaya uygun bir teknik direktörle anlaşacağız" şeklinde görüş belirtti. (Güneş)

A Milli Futbol Takımının Yeni Patronu Şenol Güneş

Sporting Lizbon, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (9)
ADINIZI YAZIN: BU NE SAÇMALIK FUTBOLCULAR YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER YABANCI EE İSMİ TÜRK TAKIMI VERELİM ÜLKEYİ KOMPLE HERKES RAHATLASIN ÜLKEMİZDE ADAM MI KALMADI YA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DÜRBÜNLÜNÜN BOŞANMIŞ AMCAOĞLU: Beşiktaş özel Hoca neden tutuyor ki masraf yapıp yakınında cami var gitsinler takım olarak cumadan cumaya. Furbolcular vakit namazları mı kılıyorlar da Hoca lazım olsun. Birisi imam olur kıldırır. Taraftarın parasını çarçur etmeyin. İlla Hoca alınacak ise taraftara da Hocalık yapsın biz de Beşiktaşın mescidinde namaz kılmak istiyoruz o zaman neden furbolculara özel Hoca?
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ADINIZI YAZIN: nankörlük yapan 3-5 zibidi büyük Beşiktaş taraftarını lekeleyemez o protestoları yapan 50- 100 kişilik gurup bizi temsil edemez biz bu Kulübe hizmet etmiş her ferdten helallik ister uğurlarız yolun açık olsun Şenol Hocam
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REDKİT: YAA FİKRET ALLAH ASKINA BSGT. . .
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ADINIZI YAZIN KIZILTEPE: BAŞLIKTA BEŞİKTAŞIN HOCASI BELLİ OLDU DİYOR. HABERİ AÇINCA ADAYLARI BELLİ OLDU DİYOR. YALAN HABER YAPMAYIN BİRAZ ÇOK DEĞİL, BİRAZ DÜRÜST OLUN. AHLAK REYTİNGTEN DAHA ÖNEMLİDİR.
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