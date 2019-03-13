Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Jorge Jesus

A Milli Takım'ın başına geçen ve Beşiktaş'la sezon sonu yollarını ayıracak olan teknik direktör Şenol Güneş'in Atiker Konyaspor maçında ıslıklanması, ayrılığın fiilen olmasa da duygusal olarak gerçekleştiği anlamına geliyor. Bunu çok iyi bilen Siyah-Beyazlı yönetim, Güneş'in yerine getireceği hocayı belirlemek için kolları şimdiden sıvadı. Başkan Fikret Orman'ın mayıs ayındaki seçimi kazanması halinde en büyük yabancı hoca adayı ise ortaya çıktı; Jorge Jesus.

PORTEKİZ BASINI YAZMIŞTI

Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de görev yapan 64 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında görevinden ayrıldı. 2009- 15 yılları arasında Benfica ile başarıdan başarıya koşan, 2015-18 arası ise Sporting Lizbon'u çalıştıran Jesus, bu süreçte Beşiktaş'a rakip olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan taraf olmuştu. Portekiz basını tarafından Jesus'un Beşiktaş'a gideceği iddia edilse de Fikret Orman, Güneş'le sözleşme uzatmıştı.

ZAR ATILACAK KONU DEĞİL

Jorge Jesus'un futbol bilgisine ve tecrübesine inanan Orman ve ekibi, "Hoca konusu zar atılacak bir konu değil. Kavun karpuz da seçmiyoruz, Beşiktaş'a teknik direktör seçiyoruz. Hırvatistan Milli Takımı'ndan Bilic'i getirdik, sonra Premier Lig'e gitti. Şenol hocayı getirdik. O da Türk Milli Takımı'na gitti. Getireceğimiz yeni isim bu seviyede biri olmalıdır. Hocanın hedefleriyle bizim hedeflerimiz örtüşmeli. CV'si Beşiktaş'ta çalışmaya uygun bir teknik direktörle anlaşacağız" şeklinde görüş belirtti. (Güneş)