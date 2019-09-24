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Beşiktaş'ın ilk başkan adayı: Hürser Tekinoktay

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa edeceğini söylemesinin ardından daha önce Orman'a rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak.

24.09.2019 13:54

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(9)
BAY B:OLABİLİR BENCE.
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SERGEN YALÇIN:Murat AKSU ve Sergen Yalçın ancak bu takımı kendine getirir.
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TÜRK:AHMET NUR ÇEBİDEN BAŞKASI KURTARAMAZ BEŞİKTAŞI
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JHGG:Bir hırsız gider diğer hırsız gelir tüm kulüpler için bu sözüm yediniz mahfettiniz kulüpleri
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GELECEKTEN GELEN:feda , cefa , sefa , hüda , elvedaa !
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BEŞİKTAŞ:BEŞİKTAŞA TEK YAKIŞAN ŞU ZAMANDA AHMET NUR ÇEBİ
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ALEXMANİA:Bir Fenerli olarak yildirim demirörenin gelmesini isterim.
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BEŞİKTAŞLI:Bu adam beşiktaşı yer bitirir
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YİĞİDO:SERDAR ADALI
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