Beşiktaş'ta ilk başkan adayı İsmail Ünal

Beşiktaş'ta 13-20 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde sürpriz bir başkan adayı daha ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın istifası sonrasında yönetim kurulu toplanarak olağanüstü seçim kararı aldı. Bu karar sonrasında başkan adaylığı için gündeme bazı isimler geldi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; bu isimler arasında Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ön plana çıktı.

Çebi ve Adalı dışında geçtiğimiz seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay'ın da en kısa sürede adaylığını açıklayacağı ifade edildi.

SÜRPRİZ BAŞKAN ADAYI

Fanatik'in haberine göre; Siyah beyazlı camiada, ismi geçen başkan adaylarına rakip olarak sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı yapan, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen İsmail Ünal'ın, Beşiktaş'a başkan adayı olacağı öğrenildi.

İsmail Ünal'ın başkan adaylığı için gerekli olan en az 250 üyenin öneri imzalarının toplandığı ve başkan adayı olma yolunun açıldığı oraya çıktı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk tarafından, İsmail Ünal'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Sayın İsmail Ünal, 13/20 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığınız için gerekli olan en az 250 üyenin öneri imzaları tamamlanmış olup, mevcut 300 imza ile yeterli sayıya ulaşılmıştır. Başkan adaylığı başvurunuz için müracaat edebilirsiniz.

EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK

4 Ekim tarihinde kendisine yapılan bu bilgilendirme sonrasında İsmail Ünal'ın en kısa başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor. Bu süre zarfında Ünal, ekibini toplamaya çalışacak.

İsmail Ünal'ı Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ve Metin Keçeli gibi isimlerin desteklediği öne sürüldü.

İSMAİL ÜNAL KİMDİR?

İsmail Ünal Antalya'nın Akseki ilçesinde doğmuştur. Ünal, 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı. Çoğunluğu Beşiktaş ilçe sınırları içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı. Bu projeler sayesinde yerel yönetimlerle iç içe çalışarak Beşiktaş'ın genel özelliklerini ve sorunlarını tanıma fırsatı buldu. Üstlendiği görevler sonucunda yaptığı çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı gezide mesleği, çağdaş yerel yönetim uygulamaları ve kent yaşamıyla ilgili birçok bilgi edindi.

1992-1994 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi'dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve 2 kız babası olan Ünal, 25 yıldır Beşiktaş'ta yaşamaktadır.