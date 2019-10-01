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Beşiktaş'ta intihar eden kişi, 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Beşiktaş'ta intihar eden bir vatandaşın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu.Şahıs 45 dakika boyunca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

01.10.2019 22:35

Beşiktaş'ta intihar eden bir vatandaşın duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca yaptığı kalp masajına rağmen şahıs kurtarılamadı.

KENDİSİNİ AĞACA ASTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Yahya Kemal Parkı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi parkta bulunan bir ağaca ip yardımıyla kendini asarak intihar etti. O esnada parkta olan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar eden kişiye hemen müdahale etti. Kalbi duran vatandaşın tekrar kalbini çalıştırmak için sağlık ekipleri adeta seferber oldu. 45 dakika boyunca yapılan kalp mesajı sonuç vermeyince şahıs kurtarılamadı.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Polis ekipleri parka güvenlik şeridi çekerek olay ile ilgili inceleme başlattı. İntihar eden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, 60 yaşlarında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta intihar eden kişi, 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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