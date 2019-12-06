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Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

06.12.2019 05:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 05:44Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki ayağından intihar ettiği tahmin edilen Volkan Ekinci (34) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ortaköy Varnalı Sokak'ta yaşandı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi ilk kontrolünde ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen şahsın 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi. Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.



Volkan Ekinci, Ekinci, Güncel

Kaynak: DHA

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