Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Beşiktaş'ta iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden bir süre ücret alınmayacak - Haberler

Beşiktaş'ta iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden bir süre ücret alınmayacak

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım ediyor.

26.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:59
Beşiktaş'ta iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden bir süre ücret alınmayacak

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat salgın nedeniyle, esnafından öğrencisine kadar geniş kapsamlı bir ekonomik destek programı açıklayarak bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle aşacaklarının mesajını verdi.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm Türkiye'de hayat neredeyse durma noktasına geldi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında birçok işletme, cafe, restoran vb. yerler geçici bir süreliğine hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, esnafından, öğrencisine birçok vatandaşı bir süre rahatlatacak ekonomik destek kararı aldıklarını kaydetti. Başkan Rıza Akpolat ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreci el birliği ile aşacaklarını söyleyerek şunları ifade etti:

"Koronavirüs (COVID-19) salgını hepimizin hayatında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bir yandan hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için kaygılanırken, bir yandan da ekonomik anlamda zorlu günlerden geçiyoruz. Beşiktaş Belediyesi bu anlamda elinden gelen desteği vermeye hazır. Destek programımız kapsamında bu süreç için aldığımız kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgahlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan 'işgaliye bedeli' alınmayacak.

Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.

Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek.

El birliğiyle, dayanışmayla, bu süreci aşacağız. Emin olun Beşiktaş'ta hiç kimse yalnız değildir. Beşiktaş var, BİZ VARIZ! ve birlikte başaracağız."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek - Haber 10:32: Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı - Haber 10:32: Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haber 10:32: Bayburt'ta halk pazarı kapatıldı - Haber 10:32: Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri devriye sırasında hırsızlık zanlılarını yakaladı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber