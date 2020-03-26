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Beşiktaş'ta iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden bir süre ücret alınmayacak

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım ediyor.

26.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:44
Beşiktaş'ta iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden bir süre ücret alınmayacak
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat salgın nedeniyle, esnafından öğrencisine kadar geniş kapsamlı bir ekonomik destek programı açıklayarak bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle aşacaklarının mesajını verdi.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm Türkiye'de hayat neredeyse durma noktasına geldi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında birçok işletme, cafe, restoran vb. yerler geçici bir süreliğine hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, esnafından, öğrencisine birçok vatandaşı bir süre rahatlatacak ekonomik destek kararı aldıklarını kaydetti. Başkan Rıza Akpolat ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreci el birliği ile aşacaklarını söyleyerek şunları ifade etti:

'Koronavirüs (COVID-19) salgını hepimizin hayatında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bir yandan hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için kaygılanırken, bir yandan da ekonomik anlamda zorlu günlerden geçiyoruz. Beşiktaş Belediyesi bu anlamda elinden gelen desteği vermeye hazır. Destek programımız kapsamında bu süreç için aldığımız kararları sizlerle paylaşmak istiyorum: Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgahlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan 'işgaliye bedeli' alınmayacak.

Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.

Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek.

El birliğiyle, dayanışmayla, bu süreci aşacağız. Emin olun Beşiktaş'ta hiç kimse yalnız değildir. Beşiktaş var, BİZ VARIZ! ve birlikte başaracağız.?


- Kiraları
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Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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