Ünlü İş Adamı Ali Rıza Gültekin, Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, İstanbul Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gültekin'e saldırı düzenleyenlerin kim olduğu belirsizliğini korurken polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

KUMARHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINA TEK KURŞUN

Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

2005'TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İşadamı Gültekin, 2015 yılının aralık ayında otomobili seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İş adamı Ali Rıza Gültekin

ALİ RIZA GÜLTEKİN KİMDİR?

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in sahibi olduğu Crispino markası, 1999 senesinde kurulduktan sonra yaygın mağaza ağıyla erkek hazır giyim sektörünün önde gelen firmalarında biri olmuştu.



Crispino marka giyim mağazalarını sahibi olan 57 yaşındaki işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunduktan sonra, 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.