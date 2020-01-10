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BEŞİKTAŞ'TA İŞMAKİNASI TAŞIYAN KAMYONET ÜSTGEÇİDE ÇARPTI

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı.

10.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:27BEŞİKTAŞ'TA İŞMAKİNASI TAŞIYAN KAMYONET ÜSTGEÇİDE ÇARPTI
BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü polis tarafından 500 metre ileride durdurulup gözaltına alındı.

Olay saat 13.20 sıralarında yaşandı. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı istikametine giden iş makinası taşıyan kamyonet üst geçide çarptı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar oluşurken kapan parçalar da yola düştü. Olay sonrası yoluna devam eden sürücü Beşiktaş Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracından indirilip gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Sürücü polise verdiği ilk beyanda üst geçide çarptığını fark etmediğini söyledi. Üst geçitte hasar oluşması ve parçaların sarkması nedeniyle polis Beşiktaş Meydanı yönünde iki şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri üst geçitten sarkan parçaları merdiven aracı yardımıyla söktü. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası tek şeritten verilen trafik açılarak normale döndü.

Görüntü dökümü

-Üst geçitte oluşan hasar

-Sarkan parçalar

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Üç şeritli yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması

-üst geçitten kopup yola düşen parçalar

-Üst geçide çarpan iş makinası sürücüsünün araçtan indirilmesi

- aracına alınan sürücünün polis merkezine götürülmesi

-İtfaiye ekibinin üst geçitten sarkan parçaları sökmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Barbaros Bulvarı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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