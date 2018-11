Beşiktaş'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

25 Kasım 2018 Pazar 13:52



25 Kasım 2018 Pazar 13:52

2018'in ilk 10 ayında erkek şiddetiyle hayatını kaybeden 363 kadının temsil edildiği '363' yazılı afişler kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Beşiktaş 'ta bulunan billboard ve raket panolara asıldı.Her yıl yüzlerce kadının hayatını kaybetmesine neden olan, yüzlerce çocuğu annesiz bırakan kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekildi. Yeni cinayetlerin önüne geçmek için #336Kadın adlı farkındalık projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında, 2018'in ilk 10 ayında erkek şiddetiyle hayatını kaybeden 363 kadının sadece bir rakam değil, hepsinin birer insan olduğuna vurgu yapıldı.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışması ile milyonlarca insan bilgilendirilerek bu büyük soruna dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan alınan veriler, ilçedeki binlerce noktada kamuoyuyla paylaşıldı. Proje kapsamında ilçedeki billboard ve raket panolara 363 sayısının olduğu afişler yerleştirildi, sosyal medyada filmler yayınlandı."363 sadece bir sayı değildir"Projeyi yürüten Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Akpek, "Beltaş olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2018 yılının ilk 10 ayında öldürülen kadınlara dikkat çekmek amacıyla ilçemizin her yerinde 363 sayısını görünür kıldık. Medyanın bilmediği, bizim ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ulaşamadığı başka cinayetlerin olduğunu da düşündüğümüzde önümüzde korkunç bir tablo var. 363 sadece bir sayı değildir. Amacımız da yaşamların rakamlarla ölçülemeyeceğini, Beşiktaş'tan tüm şehre ve hatta tüm ülkeye ilan etmek" dedi.Akpek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kadınlar kendi hayatına dair karar vermek isterken, 'bu hayatta ben de varım' derken en yakınları tarafından darp edilerek, işkencelerle öldürülüyor. Cinsiyet ayrımcılığını meşru kılan söylem ve politikaların bir sonucu olan bu cinayetler önlenemediği gibi, her yıl daha fazla kadının yaşamını yitirmesine neden oluyor. Nitekim, kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarındaki artış son derece kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Her yıl yüzlerce cinayetin işlendiği ülkemizdeki cinsiyet ayrımcılığının, şiddetin ve cinayetlerin son bulması için üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle kurumumuz, erkek şiddetine bağlı kadın cinayetlerini önlemek ve nihayetinde tamamen sona erdirmek amacıyla çalışmalarına ve kamuoyuyla iletişim kurmanın bütün olanaklarını kullanmaya devam edecektir." - İSTANBUL