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Beşiktaş'ta kadınlar şiddete karşı bir araya geldi

Beşiktaşlı kadınlar Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında şiddete karşı bir araya geldi.

29.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:44Beşiktaş'ta kadınlar şiddete karşı bir araya geldi
Beşiktaşlı kadınlar Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında şiddete karşı bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu panel gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Gazeteci Melis Alphan'ın yaptığı panele Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Canan Arın, Tiyatrocu Esmeray konuşmacı olarak katıldı. Paneli çok sayıda kadın takip etti.

Panelde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemi katılımcılar tarafından vurgulandı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, özel günün tarihini ve anlamını katılımcılar ile paylaştı. Aynı zamanda kadınlara karşı uygulanan cinsiyet eşitsizliği panelde dile getirildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Süleyman Seba, Güncel

Kaynak: İHA

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