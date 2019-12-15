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Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto

KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Şilili kadınların düzenlediği ve pek çok ülkede düzenlenen danslı protesto Las Tesis'in benzeri, Beşiktaş'ta yapıldı.

15.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:58Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto
KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Şilili kadınların düzenlediği ve pek çok ülkede düzenlenen danslı protesto Las Tesis'in benzeri, 'ta yapıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda  'Las Tesis' için toplanan kadınlar, performanslarının ardından şarkılarını söyleyerek dans ettiler.  Gösteriye katılan Tuğçe Özçelik, "Bu yaşamak istiyoruz demenin bir biçimiydi. Eğlencesine dans etmiyoruz biz. Bunu ifade etme biçimimiz buydu. Şili, Fransa, İspanya'daki kadınlar gibi biz de Türkiye'den erkeklerin kadınlara yönelik şiddetine karşı, devletin sistematik bir şekilde yukarıdan aşağı uyguladığı şiddete karşı, 'biz yaşamak istiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz ve birbirimizi de savunuyoruz' demenin bir şekliydi. Bir arada olmak çok güzeldi. Bunu yapabilmek, kendini ifade edebilmek çok güzeldi. Bir arada olmaya, 'yaşamak istiyoruz' demeye daha yüksek sesle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Nöber Özyürekoğlu da "Şili'deymiş gibi hissettim. Tarihsel bir olay olduğunu düşünüyorum. Bir arada olduğumuzu göstermek için de mor eldivenler taktık. Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz. 'Dur' demek istiyoruz. Ataerkil cinayetleri durdurana kadar mücadelemiz devem edecek" dedi.

Kadınlar dans performansını sergiledikten sonra dağıldı.


- İstanbul

Barbaros Hayrettin, Beşiktaş, Şili, Güncel

Kaynak: DHA

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