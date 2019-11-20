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Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın gözaltına alındı.

20.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:12Beşiktaş'ta kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın yakalandı

BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan kadın Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösterin bir kişiyle de kavga etti.

Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı yakaladı. Ekipler, Berrak K.'nın gidiş yönündeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi. Polis, aramalarını Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aramalarını yoğunlaştırdı. Berrak K., Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Berrak K.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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