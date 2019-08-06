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Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi.

06.08.2019 13:16 Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Beşiktaş'ın Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'un ön üst baldır adalesinde zorlanma tespit edildiği belirlendi. Alman file bekçisinin tedavisine başlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya kampında geçen pazar İtalyan Serie A ekiplerinden Brescia ile oynanan hazırlık maçının devre arasında, sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kaleci Loris Karius'un muayenesinin yapıldığı ve Almanya'da MR'ının çekildiği belirtildi. Açıklamada, yapılan tetkikler sonucu 26 yaşındaki eldivenin ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Alman kalecinin tedavisine başlandığı bildirildi.



Loris Karius, Beşiktaş, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

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