13 Mart 2019, 10:33
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Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı

Beşiktaş, 4 aydır alacaklarını alamadığı için siyah beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet eden file bekçisi Karius ile yollarını ayıracak.

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti. Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi.

İNGİLİZ MEDYASI KÖTÜ PERFORMANSI KONUŞUYOR

Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var" sözlerini sütunlarına taşıdı.

KARIUS FIFA'YA GİTTİ

Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı. (Sabah)

Parasını Alamayan Loris Karius, BeşiktaşParasını Alamayan Loris Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya Şikayet Etti

Liverpool, Loris Karius, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (17)
MEMOKS: Yerli kaleci istiyoruz. Sağlam dik duruşlu kaleci . Yabancılara o kadar borçları var ki 4 büyüklerin bir ülke dış borcu seviyesine ulaştı. Taraftarlar da bilinçsiz , Oooo bak biz kimi alıyor adam surda oynamış burda oynamış, geliyor fos ama paralar gidiyor tabi. Taraftara ronaldoyu alsan da bir maç oynamaz memnun edemezsin . Taraftar acısıyla transfer olmaaaaaz.
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OTTOMAN: kaleyi boş bıraksak bundan daha iyi :)
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KIVANÇ : Beşiktaş nerede var salak kaleci buluyor
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BAHRİ BATUR: kaleye şenol geçsin
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DORİ: biz taraftarlar olarak takımımıza gönül bağı ile bağlıyız. ama futbolcular öyle değil onlar para için oynar. haa kimi canla başla yüreği ile oynar. 6 ay önce gelen bir oyuncunun parasını ödemezsen kaleyi de boş bırakır. . . darılmaca gücenmece olmaz
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