Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, minyatür kale ve yarı sahada çift kale taktik maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Kaynak: AA