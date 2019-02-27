27 Şubat 2019, 20:48
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Beşiktaş'ta Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, minyatür kale ve yarı sahada çift kale taktik maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. İstikbal Mobilya, Beşiktaş, Kayserispor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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