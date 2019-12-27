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Beşiktaş'ta kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı

BEŞİKTAŞ'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı.

27.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:33 Beşiktaş'ta kaza yapan otomobil kaldırıma çıktı
BEŞİKTAŞ'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı.

Kaza, , Barbaros Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametine giden Rubar Aktaş, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilinden inerek trafik ekiplerini beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ise kaza yapan otomobili çekici yardımıyla otoparka kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

 


- Yazar

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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