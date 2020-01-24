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Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı

BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü.

24.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:47Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı
BEŞİKTAŞ'ta, sürücüsünün gaza yüklenerek kırmızı ışıkta geçtiği hafif ticari araç, bir otomobile çarptıktan sonra yan döndü. Sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Barbaros Bulvarı Levent yönünde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, hızla geldiği yolda kırmızı ışığa yakalanmamak için gaza yüklendi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç, yolun sağ tarafından gelen ve kendine yeşil yanan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje çıkıp ağaca vurduktan sonra yan yatarken, çarptığı otomobil ise yol kenarına savruldu. Yan yatan aracın sürücüsü vatandaşların yardımı ile araç içinden yara almadan çıkartıldı. Kazada sarsılan otomobil sürücüsü kadın, yaşadığı şoku bir süre atlatamadı. Kadın, olay yerine gelen ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Yan yatan araç, düzeltilip çekiciye alındı. Levent yönünde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


- İstanbul

Barbaros Bulvarı, Güncel

Kaynak: DHA

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