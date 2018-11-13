13 Kasım 2018, 12:06

Beşiktaş'ta Kontrolden Çıkan Otobüsünün Kayma Anı Kamerada

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kameradaİSTANBUL - Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önce yokuş aşağı kayması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önce yokuş aşağı kayması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yokuşu inerken kaydığı ve o sırada kaldırımda ürüyen bir kadının korkarak duvara yaslandığı görülüyor.
Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. 8 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı inen otobüs, kaymaya başlıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, korkup duvara yaslanıyor.
13 Kasım 2018 Salı 12:06



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