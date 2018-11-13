Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kamerada

13 Kasım 2018 Salı 12:06



13 Kasım 2018 Salı 12:06

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otobüsünün kayma anı kameradaİSTANBUL - Beşiktaş'ta belediye otobüsünün duvara çarpmadan önce yokuş aşağı kayması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yokuşu inerken kaydığı ve o sırada kaldırımda ürüyen bir kadının korkarak duvara yaslandığı görülüyor. Edinilen bilgilere göre, Kuruçeşme Çağrı Sokak'ta yokuş aşağı inen belediye otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. 8 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı inen otobüs, kaymaya başlıyor. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, korkup duvara yaslanıyor.