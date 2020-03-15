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Beşiktaş'ta koronavirüsten korunma yöntemleri billboardlarda yerini aldı

Beşiktaş Belediyesi'nin, koronavirüse ( Covid-19) karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

15.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:11
Beşiktaş'ta koronavirüsten korunma yöntemleri billboardlarda yerini aldı

Beşiktaş Belediyesi'nin, koronavirüse ( Covid-19) karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplumu bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, işlek cadde ve sokaklarına astığı 'Beşiktaş'ı Kendi Ellerimizle Koruyabiliriz" farkındalık çalışmasıyla vatandaşları bilinçli olmaya çağırıyor.

Beşiktaş Belediyesi, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesiyle beraber çalışmalarını hızlandırdı. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri ilçenin farklı noktalarına "Beşiktaş'ı Kendi Ellerimizle Koruyabiliriz" billboardları asarak vatandaşları temizlik konusunda bilinçli olmaya davet etti. Billboardlarda, zorunlu olmadıkça yakın temastan kaçınılması, ellerin sık sık sabunlu su ile 20 saniye yıkanması, öksürük ve hapşırıkta dirsek içlerimizi kullanalım şeklinde koronavirüse karşı korunmak için yararlı bilgiler bulunuyor. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen Beşiktaşlı vatandaşlar Beşiktaş Belediyesi'nin bu yıl hizmete koyduğu, ücretsiz şekilde dışarıya çıkmadan doktorlara ulaşılan 'Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'nden de 7/24 yararlanabilir.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yapılan çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan bütün komşularının üzerine düşen görevi yapacağına inandığını belirterek herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

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