Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!

Beşiktaş'ta gösterdikleri performansla eleştirilerin hedefinde olan Lens ve Oğuzhan Özyakup'un menajerlerine, "Oyuncularınız ara transferde başka kulüplere gidebilir. Sizlere gereken kolaylığı gösteririz."denildi.

Akşam'ın haberine göre; Böylece yıllık 2,3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euroya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetinden kurtulunmuş olacak. Yönetim ikili kulüp bulamadığı takdirde yıllık maaşlarında indirim isteyecek.

KALEYE ALMAN İSİM

Beşiktaş'ta devre arası transferleri için çalışmalara şimdiden start verilirken, kale için Timon Wellenreuther'in adı gündeme geldi.

Hollanda ekiplerinden Willem II'de forma giyen 23 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alman eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Wellenreuther'in, Karius'un yerine düşünüldüğü kaydedildi.