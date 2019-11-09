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Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!

Beşiktaş'ta bir süredir performansları eleştirilen ve gözden düşen Lens ve Oğuzhan Özyakup'un isterlerse başka takımlara transfer olabileceklerini menajerlerine iletti.

09.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:08

'ta gösterdikleri performansla eleştirilerin hedefinde olan Lens ve Oğuzhan Özyakup'un menajerlerine, "Oyuncularınız ara transferde başka kulüplere gidebilir. Sizlere gereken kolaylığı gösteririz."denildi.

Akşam'ın haberine göre; Böylece yıllık 2,3 milyon euro alan Lens ile 2 milyon euroya oynayan Oğuzhan'ın yüksek maliyetinden kurtulunmuş olacak. Yönetim ikili kulüp bulamadığı takdirde yıllık maaşlarında indirim isteyecek.

KALEYE ALMAN İSİM

Beşiktaş'ta devre arası transferleri için çalışmalara şimdiden start verilirken, kale için Timon Wellenreuther'in adı gündeme geldi.

Hollanda ekiplerinden Willem II'de forma giyen 23 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alman eldivenin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan Wellenreuther'in, Karius'un yerine düşünüldüğü kaydedildi.

Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!

Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
M.ÇEK:Günaydın beyler. Yahu tazminatlarını verip hemen gönderin. Belki daha hesaplı olur.
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BEŞİKTAŞ JK:DEFOLSUN İKİSİDE ABDULLAH AVCIYIDA YANLARINDA GÖTÜRSÜN. SERGEN YALÇINI İSTİYORUZ TAKIMDA. EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ
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