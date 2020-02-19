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Beşiktaş'ta Ljajic şoku

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

19.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:09Beşiktaş'ta Ljajic şoku
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında 'u konuk edecek , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 11: 30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


- İstanbul

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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