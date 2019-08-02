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Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.

02.08.2019 10:40 Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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