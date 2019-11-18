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Beşiktaş'ta lösemili çocuklara 'Kral Şakir'den destek

Beşiktaş'ta gösterimi yapılan geliri lösemili çocuklara bağışlanacak olan karikatürist Varol Yaşaroğlu'na ait Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmine minikler yoğun ilgi gösterdi.

18.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:28Beşiktaş'ta lösemili çocuklara 'Kral Şakir'den destek
'ta gösterimi yapılan geliri lösemili çocuklara bağışlanacak olan karikatürist Varol Yaşaroğlu'na ait Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmine minikler yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) iş birliğiyle lösemili çocuklar yararına film gösterimi düzenledi. Gelirinin lösemili çocuklara bağışlanacağı etkinlik Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmi ile hem çocuklar ara tatillerini değerlendirirken hem de aileleri ile doyasıya eğlendi. Öte yandan karikatürist Varol Yaşaroğlu minik sevenleri ile bir araya gelerek karikatür kitabını imzaladı.

"Türk halkı Kral Şakir'i bağrına bastı"

Etkinliğin önemine değinen karikatürist Varol Yaşaroğlu, "Böyle sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaktan gerçekten çok mutluyuz. Bu kardeşlerimiz Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nı benimle birlikte izleyecekler. Geliri de lösemili çocuklara bağışlanacak. Bu anlamda tüm projelerin içerisinde yer almayı çok isterim. Türk halkı Kral Şakir'i bağrına bastı. Buradaki çocuklarla birlikte bu mutlu günde bu mutluluğu birlikte yaşayacağız" dedi.

"Etkinlik çok güzel"

Etkinliği çok sevdiğini söyleyen 9 yaşındaki Simay Küçükyörük, "Bu etkinliği çok beğendim, çok güzel. En çok sevdiğim karakter Canan beğendiğim bir yazara imzalatacağım. Varol Yaşaroğlu'nu çok seviyorum" diye konuştu.

"Geldiğim için çok mutluyum"

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Zeynep Duru Terazi ise "Ben burada Kral Şakir filmini izlemeye geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Kral Şakir'i çok seviyorum Vural abiyi de çok seviyorum" dedi.

"Kitabımı imzalatıp sinemaya gireceğim"

Filmi daha önce izlediği belirten Arda Kuzey Gürsoy, "Önce kitabımı imzalatacağım sonra sinemaya gireceğim. Korsanlar Diyarını ben daha önce izlemiştim yine izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Gezegenler konusunu araştırıyorum"

Canan karakterini bilimle uğraştığı için çok sevdiğini söyleyen Nisan Yakut, "Kardeşimle geldik. İmzalattık şimdi filmin gösterimini bekliyoruz. En çok Canan'ı seviyorum. Canan bilimle uğraşıyor daha çok bir şeyler araştırmayı seviyor müze gezmeyi seviyor. Ben de araştırma yapmayı seviyorum. En çok gezegenler konusunu araştırıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Varol Yaşaroğlu, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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