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Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş'a tek iyi haber Necip Uysal'dan geldi. Kulübün altyapısından yetişen Necip Uysal, yönetimin indirim talebini kabul etti.

16.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:47

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne olumlu dönüş yapan tek ismin Necip Uysal olduğu belirlendi.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti. Yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞME

Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı.

Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak. Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.

Beşiktaş’ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Etiketler: Milliyet Gazetesi, Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Spor
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Yorumlar (1)
BEŞİKTAŞ AŞIĞI:Haberin başlığını okurken söyledim kesin Neciptir diye. Necip hiç bir zaman şaşırtmadı bizi. Adamsın Necip . )
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