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Beşiktaş Esports'ta maaş krizi

Beşiktaş Esports'ta maaş krizi yaşanıyor. Takımın League of Legends şubesi eski oyuncularından Stratospanda, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Mart ayından beri ödeme yapılmadığını belirtti.

22.08.2019 14:00
Beşiktaş Esports'ta maaş krizi

Esporda çeşitli sıkıntıların yaşanabileceğini belirten Stratospanda, Beşiktaş gibi büyük bir takımda böyle sıkıntıların olmasını beklemediğini ancak yanıldığını söyledi. 2018 Ekim ayında takıma katıldığını söyleyen Norveçli oyuncu, ilk maaşlarının bile geç ödendiğini ve mart ayından beri herhangi bir ödeme almadığını dile getirdi.

Takım yönetimi tarafından sürekli olarak "yakında" ödeme yapılacağı mesajı aldıklarını belirten Stratospanda, takımın organizasyon kısmında büyük eksikliklerin olduğunu söyledi.

TAKIM ARKADAŞINDAN DESTEK GELDİ

Stratospanda ayrıca maaş konusunu topluluğa açıklaması durumunda Beşiktaş'ın maaşını ödenmeyeceğini söylediği iddia etti. Diğer taraftan takımın bir diğer eski oyuncusu Komedyja, Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Stratospanda'nın açıklamalarının doğru olduğunu dile getirdi.

BAŞKA TAKIMLAR İÇİN MAÇLARA ÇIKACAK

Son olarak Beşiktaş'a transfer olacak yeni oyuncuları uyaran Stratospanda, haziran ayı itibarıyla takımdan ayrıldığını ve başka takımlar için deneme maçlarına çıktığını belirtti.

İlgili tweet'in altında oldukça fazla yorum gelirken Beşiktaş Esports yönetimi tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş Esports'ta maaş krizi

Beşiktaş, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (3)
DARDANELSPORLU: e spor ne la
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KIRIK KANAT: Uçan kuş dedikleri bu olsa gerek lan fiko bitirdin kulubüde adınıda taraftarıda yuh sanin gibi insana yazımlar olsun bir Beşiktaş sevgimiz kalmıştı onuda elimizden aldın, sen bence beşiktaşı bitirmek için kasıtlı birileri tarafından gönderildin
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HABERLER: BUYDA İMZAALARR KAYBE ATIYIYOR KARDEŞİMMMMMMMMMM :)))))))))))
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