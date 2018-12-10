Beşiktaş'ta Malmö Hazırlıkları!

Beşiktaş Futbol
Takımı, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık
Perşembe günü İsveç
'in Malmö
ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen idman sağanak altında yapıldı.
İstasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Avrupa,Malmö,Beşiktaş
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:43