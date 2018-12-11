Beşiktaş'ta Malmö Maçı Hazırlıkları

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nun son haftasında 13 Aralık
Perşembe günü iç sahada İsveç
'in Malmö
takımı ile karşılaşacak Beşiktaş
, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre antrenmanı Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
ve ikinci başkan Serdal Adalı
da izledi.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda kontrol ve pas çalışması yaptı.
Taktik programın uygulandığı bölümün ardından idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş yarın saat 16.00'da yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Şenol Güneş, tesislerde saat 15.30'da Malmö maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
İsveç,Malmö,Beşiktaş
11 Aralık 2018 Salı 14:54