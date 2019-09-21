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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21.09.2019 22:46Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana sakatlığı bulunan futbolculardan Victor Ruiz'in katılmadığı, Enzo Roco'nun ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Başakşehir, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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