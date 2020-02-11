Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor - Spor

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

11.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:27Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.
Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından idmana dar alanda oyunla devam etti.
Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:00:10