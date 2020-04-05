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Beşiktaş'ta merhum onursal başkan Süleyman Seba, doğum gününde anıldı

Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.

05.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:30
Beşiktaş'ta merhum onursal başkan Süleyman Seba, doğum gününde anıldı
Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Beşiktaş Kulübünde uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014'te vefat etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor
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